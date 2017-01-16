Специалисты МАК подключились к расследованию катастрофы Ту-154

«В соответствии с соглашением о взаимодействии Межгосударственного авиационного комитета и службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России представитель МАК в составе комиссии Минобороны РФ принимает участие в расследовании авиационного происшествия с самолетом Ту-154, произошедшего 25 декабря 2016 года в районе аэропорта Сочи», — отмечается в сообщении.

К расследованию катастрофы также привлечены специалисты и лабораторно-исследовательской базы научно-технического центра МАК.

Крушение Ту-154 Минобороны РФ

Катастрофа самолета Ту-154 произошла утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.