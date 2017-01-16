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17:54 (мск), источник: ТАСС

Специалисты МАК подключились к расследованию катастрофы Ту-154

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Специалисты МАК принимают участие в расследовании катастрофы Ту-154 Минобороны РФ близ Сочи. Об этом говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

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«В соответствии с соглашением о взаимодействии Межгосударственного авиационного комитета и службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России представитель МАК в составе комиссии Минобороны РФ принимает участие в расследовании авиационного происшествия с самолетом Ту-154, произошедшего 25 декабря 2016 года в районе аэропорта Сочи», — отмечается в сообщении.

К расследованию катастрофы также привлечены специалисты и лабораторно-исследовательской базы научно-технического центра МАК.

Крушение Ту-154 Минобороны РФ

Катастрофа самолета Ту-154 произошла утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Комментарии
5
Зоя Дикунова
⇖⇖ Одинокие женщины вашего города в поиске развлечений..
Адрес - на фото профиля ) ♥
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Сергей Саморуков
Не надо на старье летать . Износ материалов , старение соединений и самого металла никто не отменял . Или Вождь издал указ металлу не окисляться ? Тогда другое дело .Пусть сам и летает на таких .
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Ольга Ольга
да, непонятная ситуация
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