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17:52 (мск), источник: Крым Press

В Красноперекопске поймали серийного грабителя

сторию преступлений и наказания серийного грабителя в Красноперекопске рассказали в пресс-службе МВД в Республике Крым.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» обратился местный житель с заявлением о совершенном в отношении него ограблении. Во дворе дома на потерпевшего напал неизвестный и открыто похитил два золотых кольца.

Через сутки в дежурную часть поступило похожее заявление об аналогичном преступлении. Потерпевшим снова стал мужчина — местный житель. Заявитель пояснил, что в темное время суток возвращался домой, когда внезапно почувствовал толчок в спину, от которого упал. Неизвестный, удерживая его коленом, выхватил из кармана куртки мобильный телефон и скрылся.

Руководством МО МВД было принято решение о создании мобильных групп, задачей которых стало патрулирование территории, установление личности грабителя. Отрабатывались возможные свидетели произошедших преступлений, проводился подворовой обход, отрабатывался подучетный контингент. Благодаря предпринятым действиям полицейским удалось в короткие сроки задержать злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний местный житель, который условно-досрочно был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбойное нападение.

Установлена причастность подозреваемого к совершению еще одного преступления: злоумышленник самовольно проникнул в квартиру своего приятеля и с применением физической силы в отношении сожительницы мужчины похитил имущество.

Следственным отделом МО МВД России «Красноперекопский» по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 Уголовного Кодексам Российской Федерации — открытое завладение чужим имуществом.

Согласно действующему законодательству, подозреваемому может грозить максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы со штрафом.

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