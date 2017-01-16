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17:42 (мск), источник: РИАЦ

В Иловлинском районе предприниматель незаконно разрыл песчаный карьер

Деятельность фирмы по незаконной добыче песка была пресечена.

Источник: РИАЦ

В отношении директора ООО «Мостовик» Андрея Баглая возбуждено уголовное дело. Материалы проверки, проведенной прокуратурой Иловлинского района, направлены в суд. Баглай обвиняется в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).

Как выяснило следствие, директор фирмы в Краснодонском сельском поселении на земельном участке сельхозназначения разрыл песчаный карьер, в котором при помощи тяжелой техники добывал строительный материал. При этом никакой разрешительной документации на ведение работ у Баглая не было. Это не помешало обвиняемому в июле-августе 2016 года снять плодородный слой почвы на участке на площади свыше 2 га с глубиной разработки 3−4 м. Кроме этих действий, нанесших ущерб окружающей среде, Баглай вывозил добытый песок на тяжеловесных машинах по прилегающей к участку территории — лесному фонду. Здесь также был снят верхний слой почвы, в результате чего на площади в 500 кв. м уничтожена лесная подстилка и повреждены лесные насаждения. Общий ущерб от всех противоправных действий оценивается в сумму более 1,4 млн рублей.

Своей вины директор ООО «Мостовик» не признал. Тем не менее, разбираться во всем далее будет суд. В случае признания Баглая виновным ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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В Иловлинском районе предприниматель незаконно разрыл песчаный карьер
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