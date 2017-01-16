В Иловлинском районе предприниматель незаконно разрыл песчаный карьер
Деятельность фирмы по незаконной добыче песка была пресечена.
Деятельность фирмы по незаконной добыче песка была пресечена.
В отношении директора ООО «Мостовик» Андрея Баглая возбуждено уголовное дело. Материалы проверки, проведенной прокуратурой Иловлинского района, направлены в суд. Баглай обвиняется в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).
Как выяснило следствие, директор фирмы в Краснодонском сельском поселении на земельном участке сельхозназначения разрыл песчаный карьер, в котором при помощи тяжелой техники добывал строительный материал. При этом никакой разрешительной документации на ведение работ у Баглая не было. Это не помешало обвиняемому в
Своей вины директор ООО «Мостовик» не признал. Тем не менее, разбираться во всем далее будет суд. В случае признания Баглая виновным ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.