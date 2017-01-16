В Семилуках из-за засора трубы произошла утечка нечистот

В Семилуках на улице 25 лет Октября произошла утечка сточных вод около 8:00 понедельника, 16 января. Разлившиеся нечистоты потекли под уклон вниз к городской школе № 2.

Неприятный запах разнесся по окрестным улицам. По состоянию на 17:00 понедельника, запах канализации ощущается на улицах 25 лет Октября, Гагарина, Крупской, Победы.

Первоначальной версией горожан был порыв канализационной трубы, но оказалось, что к ЧП привела халатность семилукцев. По словам представителя компании «Развитие», занимающейся в Семилуках поставкой воды и водоотведением Алексея Евсеева, виной всему — засорение и последующая чистка канализации.

— Данный участок канализационной сети обслуживает часть микрорайона «Поле Чудес», улицу 25 лет Октября, включая административные здания, а также частные и многоквартирные дома соседних улиц. Объем проходящих через него канализационных отходов значительный, — рассказал Алексей Евсеев. — Жители нередко выбрасывают в канализацию не предназначенные для этого отходы — тряпки, остатки пищи, бытовой мусор. Естественно, что труба постепенно забивается. Так, за прошедшие выходные нам приходилось дважды выезжать на прочистку канализации в этом районе.