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18:11 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе нашли грабителя по лепесткам роз

В Уфе полицейский патруль совместно с кинологами и сотрудниками уголовного розыска задержали похитителя, преследуя его по оставленным следам в виде лепестков роз. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Об ограблении цветочного киоска сообщили его работники в дежурную часть. По их словам, некий нетрезвый мужчина забрал плюшевого медвежонка и огромный букет из 31 розы вместе с вазой, после чего ушел, не расплатившись.

Служебная собака привела полицейских к многоэтажке по улице Жукова. В самом подъезде, стражи порядка обнаружили лепестки роз и по ним добрались до квартиры, в которую пришел грабитель.

По предварительным данным, 35-летний мужчина, будучи нетрезвым, похитил игрушку и цветочный букет, чтобы подарить их любимой девушке. Похищенное было изъято, праздник испорчен. Возбуждено уголовное дело.

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