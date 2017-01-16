В Уфе нашли грабителя по лепесткам роз

Об ограблении цветочного киоска сообщили его работники в дежурную часть. По их словам, некий нетрезвый мужчина забрал плюшевого медвежонка и огромный букет из 31 розы вместе с вазой, после чего ушел, не расплатившись.

Служебная собака привела полицейских к многоэтажке по улице Жукова. В самом подъезде, стражи порядка обнаружили лепестки роз и по ним добрались до квартиры, в которую пришел грабитель.

По предварительным данным, 35-летний мужчина, будучи нетрезвым, похитил игрушку и цветочный букет, чтобы подарить их любимой девушке. Похищенное было изъято, праздник испорчен. Возбуждено уголовное дело.