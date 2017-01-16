«Дорогое» ДТП под Севастополем 16 января

Впечатляет состав его «участников»: два БМВ и один «Лексус». Хорошо, что обошлось без жертв, все-таки автомобили — надежные. Но, согласитесь, ДТП — «дорогое». Предварительно, один из «бумеров» догнал другой, того от удара развернуло, на встречной полосе произошло столкновение с «Лексусом».

Окончательно в причинах и следствиях аварии разберется ГИБДД, но хотим отметить, что именно на этом отрезке дороги по направлению на Севастополь появляется вторая полоса движения. Но она не для обгона! А для выезда транспорта из Верхнесадового. А водители забывают об этом и… жмут педаль газа.