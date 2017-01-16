Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Курение в России и в мире: от чего нас хочет спасти Минздрав
Умер ведущий артист театра РФ, которому стало плохо на репетиции
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Кэти Перри стала блондинкой
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
«Впервые с таким столкнулись»: британский адмирал о флоте РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
СМИ узнали, зачем Киев перебросил военных на границу с Крымом
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
18Инаугурации прошлого
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Рождество Христово в городах России
1135-летие герцогини Кембриджской
18:10 (мск), источник: Крым Press

«Дорогое» ДТП под Севастополем 16 января

Сегодня утром на трассе «Симферополь — Севастополь», в районе села Верхнесадового (возле АЗС) произошло ДТП.

Впечатляет состав его «участников»: два БМВ и один «Лексус». Хорошо, что обошлось без жертв, все-таки автомобили — надежные. Но, согласитесь, ДТП — «дорогое». Предварительно, один из «бумеров» догнал другой, того от удара развернуло, на встречной полосе произошло столкновение с «Лексусом».

Окончательно в причинах и следствиях аварии разберется ГИБДД, но хотим отметить, что именно на этом отрезке дороги по направлению на Севастополь появляется вторая полоса движения. Но она не для обгона! А для выезда транспорта из Верхнесадового. А водители забывают об этом и… жмут педаль газа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Правдивая история от украинца, побывавшего на отдыхе в Ялте
Специалисты МАК подключились к расследованию катастрофы Ту-154
Путин установил 27 марта Днем войск Росгвардии
Записи речевого самописца самолета Качиньского переданы Варшаве
Минтруд раскрыл секреты «налога на тунеядцев»
Росреестр прекратил предоставление электронных услуг
Российские ученые создали наночастицы-«гранаты», убивающие рак
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
Лимит в Китае: 3 легионера. Зачем они швырялись миллионами Золотая лихорадка может закончиться раньше времени. Китайский футбол начинает экономить
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь