«Дорогое» ДТП под Севастополем 16 января
Сегодня утром на трассе «Симферополь — Севастополь», в районе села Верхнесадового (возле АЗС) произошло ДТП.
Сегодня утром на трассе «Симферополь — Севастополь», в районе села Верхнесадового (возле АЗС) произошло ДТП.
Впечатляет состав его «участников»: два БМВ и один «Лексус». Хорошо, что обошлось без жертв,
Окончательно в причинах и следствиях аварии разберется ГИБДД, но хотим отметить, что именно на этом отрезке дороги по направлению на Севастополь появляется вторая полоса движения. Но она не для обгона! А для выезда транспорта из Верхнесадового. А водители забывают об этом и… жмут педаль газа.