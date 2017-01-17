Иномарка сбила пешехода на проспекте Революции в Воронеже

Водитель автомобиля Hyundai Accent сбил 48-летнюю женщину у дома № 52 по проспекту Революции в 9:15 понедельника, 16 января. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в службе спасения 112. Женщина переходила дорогу вне «зебры», уточнили в пресс-службе городской ГИБДД.

По данным автоинспекции, за рулем иномарки находился 24-летний молодой человек. Он ехал со стороны улицы Степана Разина по направлению к Плехановской и вовремя не заметил перебегающую дорогу женщину. Пешехода с телесными повреждениями доставили в городскую клиническую больницу № 10.

Автоинспекторы в очередной раз напомнили пешеходам, что переходить дорогу нужно только по пешеходным переходам и только убедившись, что автомобилисты вас пропускают. Водителям же рекомендуется снижать скорость, приближаясь к «зебрам».