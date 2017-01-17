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08:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Иномарка сбила пешехода на проспекте Революции в Воронеже

Пешехода с телесными повреждениями доставили в городскую клиническую больницу № 10.

Водитель автомобиля Hyundai Accent сбил 48-летнюю женщину у дома № 52 по проспекту Революции в 9:15 понедельника, 16 января. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в службе спасения 112. Женщина переходила дорогу вне «зебры», уточнили в пресс-службе городской ГИБДД.

По данным автоинспекции, за рулем иномарки находился 24-летний молодой человек. Он ехал со стороны улицы Степана Разина по направлению к Плехановской и вовремя не заметил перебегающую дорогу женщину. Пешехода с телесными повреждениями доставили в городскую клиническую больницу № 10.

Автоинспекторы в очередной раз напомнили пешеходам, что переходить дорогу нужно только по пешеходным переходам и только убедившись, что автомобилисты вас пропускают. Водителям же рекомендуется снижать скорость, приближаясь к «зебрам».

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