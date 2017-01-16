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19:34 (мск), источник: Nur.kz

Алматинского банкира Нуршата Розиева убили из-за 30 тысяч тенге

Началось судебное слушание по делу об убийстве сотрудника алматинского банка Нуршата Розиева. Как оказалось, убили его из-за 30 тысяч тенге, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: Nur.kz

В преступлении подозреваются двое парней: 22-летние Жандос Байзаков и Аслан Райбаев.

Как рассказали родные погибшего, в начале марте в селе Алмерек. Розиев был пьяным и ночью на своей машине врезался в стоявший на обочине автомобиль. Происшествие увидели Байзаков и Райбаев и решили потребовать с Розиева деньги за молчание.

Сначала они просили 100 тысяч тенге, но потом оказалось, что супруга Розиева училась с ними в одной школе, и они договорились на 30 тысячах тенге. Деньги им должен был занести отец Розиева. Но отец отказался отдавать молодым людям деньги, так как это шантаж и уголовное преступление. Вместо этого он забрал документы сына, которые супруга оставила в залог Байзакову и Райбаеву, и возместил ущерб автовладельцу, чья машину задел Розиев-младший.

После этого Байзаков и Райбаев не оставили попытки получить деньги. В итоге они встретились в ночь с 3 на 4 сентября, и начали драку с Розиевым, которая закончилась поножовщиной. После убийства Розиева, парни увезли его тело и скинули в реку.

Дом Розиева ограбили и подожгли. Общий ущерб составил 1 млн 782 тысячи тенге.

Родители погибшего требуют 20 млн морального ущерба и 2 млн тенге, потраченные на похороны.

Напомним, что сотрудник банка пропал в сентябре. Позже его тело нашли в реке.

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