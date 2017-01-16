Алматинского банкира Нуршата Розиева убили из-за 30 тысяч тенге
Началось судебное слушание по делу об убийстве сотрудника алматинского банка Нуршата Розиева. Как оказалось, убили его
Началось судебное слушание по делу об убийстве сотрудника алматинского банка Нуршата Розиева. Как оказалось, убили его
В преступлении подозреваются двое парней: 22-летние Жандос Байзаков и Аслан Райбаев.
Как рассказали родные погибшего, в начале марте в селе Алмерек. Розиев был пьяным и ночью на своей машине врезался в стоявший на обочине автомобиль. Происшествие увидели Байзаков и Райбаев и решили потребовать с Розиева деньги за молчание.
Сначала они просили 100 тысяч тенге, но потом оказалось, что супруга Розиева училась с ними в одной школе, и они договорились на 30 тысячах тенге. Деньги им должен был занести отец Розиева. Но отец отказался отдавать молодым людям деньги, так как это шантаж и уголовное преступление. Вместо этого он забрал документы сына, которые супруга оставила в залог Байзакову и Райбаеву, и возместил ущерб автовладельцу, чья машину задел
После этого Байзаков и Райбаев не оставили попытки получить деньги. В итоге они встретились в ночь с 3 на 4 сентября, и начали драку с Розиевым, которая закончилась поножовщиной. После убийства Розиева, парни увезли его тело и скинули в реку.
Дом Розиева ограбили и подожгли. Общий ущерб составил 1 млн 782 тысячи тенге.
Родители погибшего требуют 20 млн морального ущерба и 2 млн тенге, потраченные на похороны.
Напомним, что сотрудник банка пропал в сентябре. Позже его тело нашли в реке.