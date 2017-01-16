Водитель-белорус остался жив после падения с литовского моста вместе с фурой

Проезжавший мимо водитель заметил сломанное защитное ограждение моста, а внизу, рядом с водой — разбившуюся фуру с прицепом.

На место происшествия срочно прибыли полицейские и сотрудники аварийно-спасательной команды. Последние освободили водителя из кабины.

По словам очевидцев, он передвигался самостоятельно, но все же помощь медиков ему понадобилась. По уточненным данным, мужчина жаловался на боль в спине.

Как он выжил при падении, для всех, кто видел разбитую машину, остается загадкой.