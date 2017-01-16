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18:44 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Водитель-белорус остался жив после падения с литовского моста вместе с фурой

Утром 15 января тягач с полуприцепом, которым управлял гражданин Беларуси, на дороге Друскининкай — Меркине упал с моста через реку Мяркис. Об этом информирует литовское издание DELFI.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Проезжавший мимо водитель заметил сломанное защитное ограждение моста, а внизу, рядом с водой — разбившуюся фуру с прицепом.

На место происшествия срочно прибыли полицейские и сотрудники аварийно-спасательной команды. Последние освободили водителя из кабины.

По словам очевидцев, он передвигался самостоятельно, но все же помощь медиков ему понадобилась. По уточненным данным, мужчина жаловался на боль в спине.

Как он выжил при падении, для всех, кто видел разбитую машину, остается загадкой.

По мнению экспертов, ни машина, ни полуприцеп ремонту не подлежат. Дорожно-транспортное происшествие имело только механические повреждения.

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