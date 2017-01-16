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18:24 (мск), источник: Фонтанка

Пожар в машине на Васильевском произошел из-за свечки

Подтверждена гибель мужчины в сгоревших «Жигулях» на 15-й линии Васильевского острова в Петербурге. Еще одного человека успели спасти.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», после того, как пожарные потушили горевшую у дома № 32 на 15-й линии Васильевского острова «четверку», в салоне было обнаружено тело, предположительно, мужчины — хозяина машины. Когда пожар начался, около 15.45, очевидцы смогли вытащить из автомобиля женщину. Она, как говорят, была нетрезва.

По предварительной информации, пара неоднократно выпивала в припаркованной у здания МФЦ машине. Для того чтобы в морозы греться, они не включали мотор, а жгли свечку. Свеча, предположительно, и стала причиной пожара, когда мужчина и женщина уснули после «пирушки».

Выяснением точных причин пожара и гибели мужчины займется следственный комитет.

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