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18:31 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Два возгорания одновременно произошли на стройке на северо-западе Москвы

На стройплощадке на северо-западе столицы произошел пожар, обнаружены два очага возгорания, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«На строящемся объекте по ул. Берзарина произошло возгорание в подвале. Обнаружены два очага возгорания в разных местах. По словам представителей объекта, в зоне пожара могут находиться два человека. Спасатели прибыли на место происшествия и проводят разведку», — сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь первого очага пожара составляет 15 кв. м, по второму очагу информация уточняется.

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