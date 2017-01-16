Два возгорания одновременно произошли на стройке на северо-западе Москвы

«На строящемся объекте по ул. Берзарина произошло возгорание в подвале. Обнаружены два очага возгорания в разных местах. По словам представителей объекта, в зоне пожара могут находиться два человека. Спасатели прибыли на место происшествия и проводят разведку», — сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь первого очага пожара составляет 15 кв. м, по второму очагу информация уточняется.