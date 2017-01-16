В Чечне возбудили первое дело по статье о недонесении из «пакета Яровой»

«По версии следствия, Хизриев, обладая достоверной информацией о приготовлении Фарида Сафина к участию в деятельности террористической организации в Сирии, не сообщил об этом в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
Позже Сафин был задержан полицейскими при попытке уехать в Сирию.
Прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) в отношении Хизриева. Расследование уголовного дела прокуратура взяла на контроль. Хизриеву грозит до года лишения свободы.
Пакет антитеррористических законов, так называемый «пакет Яровой», подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 7 июля 2016 года, кроме ужесточения наказаний за терроризм и экстремизм, возвращает в уголовный кодекс статью «Несообщение о преступлении».