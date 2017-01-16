В Чечне возбудили первое дело по статье о недонесении из «пакета Яровой»

«По версии следствия, Хизриев, обладая достоверной информацией о приготовлении Фарида Сафина к участию в деятельности террористической организации в Сирии, не сообщил об этом в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Позже Сафин был задержан полицейскими при попытке уехать в Сирию.