Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Курение в России и в мире: от чего нас хочет спасти Минздрав
Умер ведущий артист театра РФ, которому стало плохо на репетиции
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Новое видео внучки Пугачевой
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
«Зенит» разгромил китайский клуб в контрольном матче
Источник: «Зенит» предложил контракт игроку «Ростова»
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Кэти Перри стала блондинкой
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
Красная волчанка не дает американке выходить из дома
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
18Инаугурации прошлого
12Юбилей Ренаты Литвиновой
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
19:26 (мск), источник: РИА Новости

В Чечне возбудили первое дело по статье о недонесении из «пакета Яровой»

ПЯТИГОРСК, 16 янв — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи в Чечне возбудили первое уголовное дело по статье из «пакета Яровой» в отношении Асхаба Хизриева, который не сообщил в правоохранительные органы о планах знакомого уехать на войну в Сирию, сообщает прокуратура республики.

«По версии следствия, Хизриев, обладая достоверной информацией о приготовлении Фарида Сафина к участию в деятельности террористической организации в Сирии, не сообщил об этом в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Позже Сафин был задержан полицейскими при попытке уехать в Сирию.

Прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) в отношении Хизриева. Расследование уголовного дела прокуратура взяла на контроль. Хизриеву грозит до года лишения свободы.

Пакет антитеррористических законов, так называемый «пакет Яровой», подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 7 июля 2016 года, кроме ужесточения наказаний за терроризм и экстремизм, возвращает в уголовный кодекс статью «Несообщение о преступлении».

Комментарии
5
Оксана Шилова
На Ахмадку первое дело должно быть заведено. Он с папиком урусам головы резал и молчит шакалья репа.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Введение т.н. "закона Яровой" создаёт хорошие предпосылки для формирования в дальнейшем обстановки, в которой в 30-50-е годы прошлого века осуществлялись массовые репрессии в отношении всех категорий населения. Одним из оснований для возбуждения уголовных дел тоже было обвинение в недонесении на граждан, готовящихся к совершению преступлений.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
pikalor
Вчера Кутузов и прокурор договорились звездюлей выписать одному нашему козлу санитару. Я знаю и молчу. )))) за мной тоже придут?!)))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мужчина упал с дивана и разбился насмерть
В России запретили импорт оборонной продукции
Совет Европы обеспокоен законом о домашнем насилии в России
Минтруд раскрыл секреты «налога на тунеядцев»
Росреестр прекратил предоставление электронных услуг
Российские ученые создали наночастицы-«гранаты», убивающие рак
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
Лимит в Китае: 3 легионера. Зачем они швырялись миллионами Золотая лихорадка может закончиться раньше времени. Китайский футбол начинает экономить
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Как быстро и просто преобразить интерьер
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь