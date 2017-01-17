В Уфе продавщицы отшлепали вооруженных грабителей метлой

Это произошло в одной из торговых точек северной части Уфы. Как видно на записи, продавщицы при помощи метлы и подручных средств дали отпор вооруженным грабителям, которые до этого по такой же схеме ограбили несколько магазинов.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемые в нападениях на торговые точки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».