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07:02 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе продавщицы отшлепали вооруженных грабителей метлой

В Уфе продавщицы отшлепали вооруженных грабителей метлой. Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Это произошло в одной из торговых точек северной части Уфы. Как видно на записи, продавщицы при помощи метлы и подручных средств дали отпор вооруженным грабителям, которые до этого по такой же схеме ограбили несколько магазинов.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемые в нападениях на торговые точки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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