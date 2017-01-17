В Подмосковье простились с погибшим в крушении ТУ-154 из Башкирии

Среди тех, кого проводили сегодня в последний путь, был и наш земляк — полковник Амир Бакирович Хасанов.

С раннего утра сотни людей приехали попрощаться с погибшими в той страшной авиакатастрофе. Среди них было немало военных. Сегодня хоронили не только полковника Хасанова, но и других жертв трагедии. На церемонии присутствовали генералы армии, высокопоставленные чиновники, родственники и просто неравнодушные люди.

Горечь утраты витала в воздухе. Едва родственники погибших вошли в ритуальный зал для участия в прощальной церемонии, как оттуда донесся плач. Близким погибших в зале оказывали помощт психологи.

В ритуальном зале играл оркестр. Первые цветы в память о погибших возложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он склонялся к каждому надгробию, клал цветы и негромко произносил: «Спасибо за доблесть, мужество и отвагу».

Потянулся поток людей, приносивших цветы. На церемонии присутствовали высокопоставленные чиновники, командиры различных подразделений Армии России. Эта трагедия затронула всех.

Когда вновь пришло время для траурных речей, слово взял заместитель министра обороны РФ Николай Панков: «Уважаемые товарищи, сегодня мы провожаем в последний путь наших коллег, друзей, боевых товарищей. Они ушли из жизни в буквальном смысле слова “на взлете”. Они ушли из жизни в расцвете сил, они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег. Вечная память погибшим».

Прощальные речи звучали из уст родственников, сослуживцев… Церемония прощания включала в себя и отпевание погибших. По окончании богослужения снова заиграла траурная музыка в исполнении военного оркестра.

Амира Хасанова в последний путь пришли проводить его близкие родственники: супруга, дети, мать и сестра. Про Амира Бакирович известно, что он родом из деревни Балыклы Федоровского района Башкирии, закончил Оренбургское зенитно-ракетное училище, командовал зенитно-ракетной бригадой. Самое главное — он служил Родине до последнего мгновения своей жизни. Сослуживец полковника Хасанова Сергей Бахарев рассказал следующее: «Он был руководителем с большой буквы. С ним мы служили в Забайкалье. Он был командиром бригады. Амир Бакирович всегда старался все делать для личного состава. В первую очередь, он думал о подчиненных, о своих сослуживцах, о солдатах. Офицеры были удовлетворены его службой, требовательностью, отдачей. Ему удавалось создавать сплоченную команду. Амир Бакирович был человек большой энергетики, и она всегда нас подпитывала».

Посреди церемонии все вдруг подняли головы в небо, где пролетал самолет, невольно напомнивший о причине гибели тех. Кого сегодня провожали в последний путь. Прогремели залпы орудий, и погибшие ушли на вечный покой.

Напомним, трагедия случилась ранним утром 25 декабря прошлого года в небе над Черным морем. В самолете Министерства обороны России погибли артисты хора имени Александрова, журналисты трех федеральных телеканалов и известная общественница Елизавета Глинка. Все они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом российских военных. Основными рабочими версиями падения самолета были названы попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлёкшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета. Расследование причин трагедии продолжается.

Автор текста: Азат Казакбаев.

ProUfu.ru выражает глубокие соболезнования близким погибших.