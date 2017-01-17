В Воронеже на время приостановлено дело об изъятии у компании озера Круглое

В понедельник, 16 января, стало известно о временном приостановлении дела об изъятии у компании «Вит-Строй» озера Круглое, которое расположено в Рамоноском районе. Срок — на время гидрологической экспертизы.

Оплатит экспертизу управление Росимущества. В её результате должны определить границы береговой линии водного объекта. А также — как они со временем менялись.

«Ответственным за экпертизу назначается Александр Сушков — начальник Воронежского гидрометцентра», — отмечается в материалах суда. На экспертизу отведено три месяца.

Напомним, скандал с озером Круглое случился в сентябре 2016-го. Неизвестные вырыли канал длиной в несколько сотен метров, по котором вода из озера слилась в Дон. Прокуратура требовала от компании устранить нарушение закона.

Под личный контроль эту ситуацию взял воронежский губернатор Алексей Гордеев. Уголовное дело было возбуждено за нарушение правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК). Виновному грозит 5 лет тюрьмы.