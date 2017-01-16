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21:36 (мск), источник: РИА Новости

На Урале таксист протащил полицейского по дороге несколько сот метров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Таксист в Екатеринбурге зажал стеклом машины руку полицейского и протащил его по дороге несколько сотен метров, сообщает в понедельник пресс-служба главка МВД по Свердловской области.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Челюскинцев, когда сотрудник ДПС решил проверить документы у шофера автомобиля Lada Priora с опознавательными знаками такси.

«Во время проверки неработающий гражданин 1975 года рождения, находившийся за рулем, окном зажал руку полицейского и начал движение. Протащив инспектора ДПС несколько сотен метров, правонарушитель открыл окно, страж порядка выдернул руку и, остановив попутную машину, вместе с неравнодушным гражданином начал преследование, сообщив о произошедшем другим экипажам ДПС», — поясняет ведомство.

Главк добавляет, что нарушителя задержали, после чего доставили в отдел полиции. В отношении него составили ряд административных материалов, которые направили в суд. Также его поместили под стражу. У пострадавшего правоохранителя диагностировали ушиб правого коленного сустава и перелом левой большой берцовой кости.

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