На Урале таксист протащил полицейского по дороге несколько сот метров

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Челюскинцев, когда сотрудник ДПС решил проверить документы у шофера автомобиля Lada Priora с опознавательными знаками такси.

«Во время проверки неработающий гражданин 1975 года рождения, находившийся за рулем, окном зажал руку полицейского и начал движение. Протащив инспектора ДПС несколько сотен метров, правонарушитель открыл окно, страж порядка выдернул руку и, остановив попутную машину, вместе с неравнодушным гражданином начал преследование, сообщив о произошедшем другим экипажам ДПС», — поясняет ведомство.

Главк добавляет, что нарушителя задержали, после чего доставили в отдел полиции. В отношении него составили ряд административных материалов, которые направили в суд. Также его поместили под стражу. У пострадавшего правоохранителя диагностировали ушиб правого коленного сустава и перелом левой большой берцовой кости.