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21:14 (мск), источник: СуперОмск

На омской стройке по улице Маршала Жукова, где рухнул кран, рабочие трудились подпольно

В уголовном процессе допросили свидетелей.

Сегодня в Куйбышевском райсуде Омска предоставили слово рабочим, которые трудились на стройке по улице Маршала Жукова приблизительно в то время, когда и рухнул кран. Судя по тому, что говорили свидетели, работников непосредственно фирм «Джаст Фит Лайф», а также «ИПК «Жилстрой» там почти не было.

Первым допросили Сергея Перовского, который трудился в «ПМК-944» (по данным следствия, на предприятии, подконтрольном Константину Петренко). В этой структуре он стал работать в ноябре 2014 года. Трудился на Московке. Затем перешел на площадку по улице Маршала Жукова: Перовского туда отправил мастер. Около года он вообще работал без документов, трудового договора. Затем устроился официально.

«Там были два стропальщика, электрик, три электронщика, — рассказал Сергей Перовский. — Устроился неофициально. Снег убирали, сваи в машины грузили. Бетонщики на площадке работали. Каждый день приезжал на площадку человек, который привозил деньги. Оплачивали работу… 100 рублей в час».

В отличие от Перовского Сергей Митрухин трудился официально. Числился тоже, не в тех предприятиях, которые чаще всего упоминаются в уголовном деле, а в «ПМК-944». Зарплату ему перечисляли на банковскую карту. Фигурантов дела он хорошо знает.

«8 лет Масленкина Сергея знаю», — отметил он.

Как и в случае с Перовским, несколько странная история приключилась со стропальщиком Виктором Сосниным. Никаких договоров он не заключал.

«В тот день, когда рухнул кран, я пришел впервые на работу, — объяснил Соснин. — Машину грузили, сваями занимались. Мне позвонил знакомый Масленкин и пригласил на работу. Какая компания строит — я не интересовался».

По его воспоминаниям, Масленкин ушел одним из первых. Не увидел обрушение крана и сам Виктор Соснин. Он отработал один день, за который ему не заплатили.

В ноябре был приговорен первый фигурант дела об обрушении башенного крана.

В октябре на скамье подсудимых оказались Виктор Полукаров, который на момент трагедии был владельцем ООО «Группа компаний «Жилстрой Джаст Фит Лайф»; Константин Семенов, бывший гендиректор фирмы; Сергей Масленкин, начальник строительного участка; крановщик Федор Елькин. Кроме Елькина, вину не признал никто. По данным следствия, именно Полукаров, Семенов, Елькин, Масленкин оказались ответственны за происшествие. 26 октября 2015 года на улице Маршала Жукова, рухнул башенный кран — погибли несколько человек.

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