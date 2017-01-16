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20:25 (мск), источник: Noi.md

Андрея Пынтю осудили и тут же амнистировали

Бывшего первого заместителя генерального прокурора Андрея Пынтю амнистировали.

Источник: Noi.md

Пынтя был признан виновным в превышении должностных полномочий и осуждён на два года лишения свободы, однако он попал под положение о всеобщей амнистии, объявленной по случаю 25-летия независимости Молдовы, сообщает NOI.md.

Андрей Пынтя был освобождён из-под заключения сразу же после вынесения вердикта, объявленного сегодня, 16 января, в 18:00. Столичный суд сектора Буюкань признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы за превышение должностных полномочий, однако тем же решением амнистировал его. При этом он лишён права занимать публичные должности в течение трёх лет. Прокурор Виталие Галеру по завершении заседания суда, на котором было объявлено решение, признал вердикт законным и не намерен его оспаривать.

Напомним, что бывший первый заместитель генерального прокурора Анрдей Пынтя был задержан 11 октября 2016 года по подозрению в превышении должностных полномочий при расследовании дела Григория Карамалака. В конце ноября дело было направлено в суд, и сторона обвинения требовала трёх лет лишения свободы в отношении подозреваемого. На заседании суда, состоявшемся 5 января, Пынтя полностью признал свою вину.

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