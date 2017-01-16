СМИ узнали о возвращении лайнера в Москву из-за ухудшения самочувствия командира
Следовавший из Москвы в Уфу пассажирский самолет вынужденно вернулся в аэропорт отправления — Шереметьево —
Следовавший из Москвы в Уфу пассажирский самолет вынужденно вернулся в аэропорт отправления — Шереметьево —
Об этом в понедельник, 16 декабря, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его данным, в момент инцидента на борту находились около 130 пассажиров. «Самолет А-320 вылетел из Шереметьево в Уфу. Однако сразу после взлета второй пилот доложил о резком ухудшении самочувствия командира и решении вернуться», — рассказал собеседник информагентства.
Он добавил, что авиалайнер благополучно вернулся в Москву, командира экипажа экстренно увезли в больницу.
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