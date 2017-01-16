На станции метро «Университет» пассажир умер и упал на рельсы
На станции «Университет» Сокольнической линии метро умер пассажир и упал с платформы на рельсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
На станции «Университет» Сокольнической линии метро умер пассажир и упал с платформы на рельсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
По словам источника, инцидент произошел около 22:00. По предварительным данным, мужчина скончался в результате
«Прибывшие на место ЧП спасатели вместе с сотрудниками метрополитена подняли тело на платформу», — сказал собеседник агентства.
По данным на 22:30, движение поездов на линии осуществлялось согласно графику.