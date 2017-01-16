Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Врачи запустили саркастический флешмоб
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом»
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
«Зенит» разгромил китайский клуб в контрольном матче
«Сент-Этьен» обратится в ФИФА из-за трансфера Молло в «Зенит»
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Кэти Перри стала блондинкой
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
Красная волчанка не дает американке выходить из дома
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
15Второй зимний Московский Велопарад
14Зима в Северном полушарии
23:12 (мск), источник: РБК

На станции метро «Университет» пассажир умер и упал на рельсы

На станции «Университет» Сокольнической линии метро умер пассажир и упал с платформы на рельсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Источник: РИА "Новости"

По словам источника, инцидент произошел около 22:00. По предварительным данным, мужчина скончался в результате сердечно-сосудистой недостаточности.

«Прибывшие на место ЧП спасатели вместе с сотрудниками метрополитена подняли тело на платформу», — сказал собеседник агентства.

Из-за смерти пассажира, поезда на Сокольнической линии следовали с увеличенными интервалами, сообщалось в Twitter Московского метро.

По данным на 22:30, движение поездов на линии осуществлялось согласно графику.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Она сделала катастрофическую ошибку»: Трамп о решении Меркель
В Чечне возбуждено первое дело из «пакета Яровой» за недонесение
В России запретили импорт оборонной продукции
Совет Европы обеспокоен законом о домашнем насилии в России
Польша осталась недовольна ответом посольства РФ на ноту
Керри и Олланд раскритиковали заявление Трампа о Меркель
Российские ученые создали наночастицы-«гранаты», убивающие рак
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
«Спартак» объявил о трансфере Луиза Адриану Экс-игрок «Милана» подписал долгосрочный контракт с красно-белыми
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Жилье в Ленинградской области начало дорожать
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь