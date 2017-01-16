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23:37 (мск), источник: ТАСС

Семь человек пострадали при падении воздушного шара в ОАЭ

В качестве возможных причин инцидента называются сильный ветер и техническая неполадка.

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Семь человек, в том числе шесть туристов, пострадали в результате падения в субботу, 14 января, воздушного шара в ОАЭ. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на полицию.

По ее данным, пострадавшие туристы являются гражданами стран Азии и Европы.

Как сообщает агентство, инцидент произошел в пустыне эмирата Шарджа. В качестве возможных причин инцидента называются сильный ветер и техническая неполадка.

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