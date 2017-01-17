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00:36 (мск), источник: ТАСС

Полиция задержала напавшего на ночной клуб в новогоднюю ночь в Стамбуле

Им оказался выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Турецкие правоохранители задержали злоумышленника, напавшего в новогоднюю ночь на ночной клуб Reinaв стамбульском районе Ортакёй. Об этом сообщила газета Hurriyet.

По ее информации, выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов был задержан в ходе спецоперации в Стамбуле.
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