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03:27 (мск), источник: VLADNEWS

Сейнер-траулер «Оссора» горел в порту Владивостока

Никто не пострадал.

Источник: VLADNEWS

На пульт пожарно-спасательной службы Владивостока поступило сообщение о том, что в порту города на контейнерном терминале Дальзавода произошло возгорание рефрижераторного сейнер-траулера «Оссора».

По указанному адресу прибыли пожарные подразделения и незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Проведя разведку, огнеборцы обнаружили, что горит рубка судна. В 00.35 пожар был локализован, а в 00 52 ликвидировано открытое горение.

При тушении пожара были задействованы 22 человека личного состава и 6 единиц техники. Работало 5 звеньев газодымозащитной службы. Площадь возгорания составила 40 м. кв. Провелся разбор места пожара и проливка горевших конструкций.

В результате происшествия никто не пострадал. Члены экипажа самостоятельно покинули судно. Причины пожара устанавливаются. В 02.58 пожар был полностью ликвидирован, пожарно-спасательные подразделения убыли в места постоянной дислокацииподразделения.

При тушении пожара задействованы 22 человека личного состава и 6 единиц техники. Площадь возгорания составляет 40 м. кв.

В результате происшествия никто не пострадал. Члены экипажа самостоятельно покинули судно.

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