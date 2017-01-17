Теплоснабжение полностью восстановили в приморском поселке Сибирцево

Владивосток, 17 января, PrimaMedia.

В приморском поселке Сибирцево, в котором из-за аварии были отключены от теплоснабжения более 40 домов, полностью восстановили подачу тепла. Котельная вышла на рабочие мощности теплоносителя. Сейчас два котла работают в штатном режиме, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщил заместитель главы региона Евгений Вишняков, в настоящий продолжается монтаж дымососа.

«Сейчас завершается сварочные и пусконаладочные работы. Благодаря усилиям ремонтных бригад и инженерного персонала удалось раньше расчетного времени поднять температуру теплоносителя и, следовательно, в квартирах поселка и на социальных объектах», — рассказал он.

Напомним, в муниципальной котельной поселка Сибирцево произошло сразу несколько аварий в работе котельных. В результате было нарушено отопление 44 жилых домов и объектов соцкультбыта.

По поручению губернатора Приморья на место выехал его заместитель Евгений Вишняков. Вице-губернатор отметил, что есть много вопросов к собственнику котельной, которым является городское поселение.

«Местные власти не обеспечили должную подготовку котельного оборудования, сейчас эксплуатирующая организация вынуждена в авральном режиме латать изношенное оборудование. Имеются проблемы и в соседней котельной, которая тоже требует капитального ремонта», — подчеркнул Евгений Вишняков.

Отметим, что прокуратура по факту отключения от теплоснабжения жилых домов, школы и детских садов в поселке Сибирцево Черниговского района уже начала проверку. Надзорный орган даст оценку действиям (бездействию) местной администрации и теплоснабжающей организации на предмет соблюдения температурного режима в домах и объектах социальной инфраструктуры.