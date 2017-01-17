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03:19 (мск), источник: Губерния онлайн

Три автомобиля пострадали во время пожара на стоянке в Хабаровске

Причины возгорания выясняются.

Источник: Губерния онлайн

Ночью в жилмассиве Большая-Вяземская на стоянке во дворе жилого дома по неустановленной причине загорелась «Тойота Премио», сообщает портал «Губерния». Огнем оказались повреждены и стоявшие рядом с седаном автомобили.

О возгорании в пожарную охрану сообщил один из жильцов дома. Мужчину разбудили громкие хлопки — это от сильного жара лопались колеса «Премио». К приезду пожарных огонь успел перекинуться на стоящий по соседству «Мицубиши Паджеро». Расплавив фару внедорожника, пламя ушло под капот, изрядно опалив двигатель.

От пожара пострадал еще один внедорожник — «Ленд Крузер». У него оказались повреждены лишь пластиковые детали кузова.

Каких-либо явных улик, которые могли бы указывать на криминальную природу пожара, на месте не нашлось. Вариантов два: либо поджигатель не оставил следов, либо возгорание случилось из-за неполадок в автоэлектрике. Автомобили были припаркованы на газоне.

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