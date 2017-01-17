Три автомобиля пострадали во время пожара на стоянке в Хабаровске
Причины возгорания выясняются.
Причины возгорания выясняются.
Ночью в жилмассиве
О возгорании в пожарную охрану сообщил один из жильцов дома. Мужчину разбудили громкие хлопки — это от сильного жара лопались колеса «Премио». К приезду пожарных огонь успел перекинуться на стоящий по соседству «Мицубиши Паджеро». Расплавив фару внедорожника, пламя ушло под капот, изрядно опалив двигатель.
От пожара пострадал еще один внедорожник — «Ленд Крузер». У него оказались повреждены лишь пластиковые детали кузова.