Несколько домов затопило из-за разлива реки в Хабаровском крае
По словам гидрологов, причиной такого необычного для зимы явления стали техногенные факторы.
По словам гидрологов, причиной такого необычного для зимы явления стали техногенные факторы.
В поселке Горном Солнечного района разлилась река Силинка. В результате несколько жилых домов оказались в воде, сообщает портал «Губерния».
Фотографии затопленных домов в редакцию прислали владельцы частных подворий. По их словам, река стала выходить из берегов еще 21 декабря. К Новому году ситуация нормализовалась, однако когда установилась аномально теплая погода, река начала наступать с удвоенной силой.
«Вода начала идти снова 11 января. Обращались в администрацию, но глава сказал, что помочь нам ничем не может. Вода уже
Точная причина подтопления пока не известна, однако гидрологи полагают, что природа здесь не виновата — скорее всего, речь идет о техногенных факторах.