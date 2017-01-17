Несколько домов затопило из-за разлива реки в Хабаровском крае

В поселке Горном Солнечного района разлилась река Силинка. В результате несколько жилых домов оказались в воде, сообщает портал «Губерния».

Фотографии затопленных домов в редакцию прислали владельцы частных подворий. По их словам, река стала выходить из берегов еще 21 декабря. К Новому году ситуация нормализовалась, однако когда установилась аномально теплая погода, река начала наступать с удвоенной силой.

«Вода начала идти снова 11 января. Обращались в администрацию, но глава сказал, что помочь нам ничем не может. Вода уже вот-вот затопит дом, осталось три бруса верхних до окон. В доме полный погреб воды», — рассказал житель поселка Горного Сергей Логунов.

Точная причина подтопления пока не известна, однако гидрологи полагают, что природа здесь не виновата — скорее всего, речь идет о техногенных факторах.