Вор с автомобильным уклоном с размахом работал в Приморье
Житель Приморья будет осужден за кражу автозапчастей на крупную сумму, сообщает ИА «Дейта».
Житель Приморья будет осужден за кражу автозапчастей на крупную сумму, сообщает ИА «Дейта».
«Следователи установили, что 28-летний житель города Партизанска проникал на неохраняемые территории авторазборок и частных домов и похищал запчасти и комплектующие. Преступления мужчина совершал на территории Партизанского района и Партизанского городского округа. Потерпевшие обратились за помощью в полицию», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.
Подозреваемый был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело фактам краж. Следователи доказали причастность обвиняемого к совершению 12 эпизодов. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил в размере более одного миллиона 270 тысяч рублей. Похищенное имущество возвращено владельцам.
«Уголовное дело передано в суд для рассмотрения. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении.