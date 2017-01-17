Вор с автомобильным уклоном с размахом работал в Приморье

«Следователи установили, что 28-летний житель города Партизанска проникал на неохраняемые территории авторазборок и частных домов и похищал запчасти и комплектующие. Преступления мужчина совершал на территории Партизанского района и Партизанского городского округа. Потерпевшие обратились за помощью в полицию», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Подозреваемый был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело фактам краж. Следователи доказали причастность обвиняемого к совершению 12 эпизодов. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил в размере более одного миллиона 270 тысяч рублей. Похищенное имущество возвращено владельцам.

«Уголовное дело передано в суд для рассмотрения. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении.