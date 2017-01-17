В Киеве внедорожник Acura сбил троих детей на пешеходном переходе

В понедельник, 16 января, водитель внедорожника Acura сбил троих девочек на нерегулируемом пешеходном переходе на пр. Отрадном в Соломенском районе Киева.

Отдел коммуникации Национальной полиции Киева сообщает, что состояние потерпевших стабильное. В результате ДТП один ребенок получил перелом бедра, еще двое — незначительные телесные повреждения.

Медики на месте оказали пострадавшим необходимую помощь, после чего их доставили в Охматдет.