В Киеве внедорожник Acura сбил троих детей на пешеходном переходе
В результате ДТП девочек госпитализировали с травмами различной тяжести.
В результате ДТП девочек госпитализировали с травмами различной тяжести.
В понедельник, 16 января, водитель внедорожника Acura сбил троих девочек на нерегулируемом пешеходном переходе на пр. Отрадном в Соломенском районе Киева.
Отдел коммуникации Национальной полиции Киева сообщает, что состояние потерпевших стабильное. В результате ДТП один ребенок получил перелом бедра, еще двое — незначительные телесные повреждения.
Медики на месте оказали пострадавшим необходимую помощь, после чего их доставили в Охматдет.
Оперативники на месте событий установили, что у лицея на пешеходном переходе водитель внедорожника совершил наезд на девочек, которые переходили дорогу.
Событие должным образом зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в Полтаве троллейбус на пешеходном переходе сбил троих детей.