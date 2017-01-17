Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Жгучий красный перец продлевает жизнь
Десятки женщин в Дагестане признались, что подверглись обрезанию
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Молодые годы. Каким был Иван IV, пока не стал Грозным?16 января 1547 года венчался на царство Иван Грозный.
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
"Шиповник" и "Дрель": СМИ назвали лучшие оружейные новинки РФ
«США унижены своим же президентом»: политика Обамы
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Жгучий красный перец продлевает жизнь
Врачи запустили саркастический флешмоб
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
15Второй зимний Московский Велопарад
08:28 (мск), источник: Nakanune.ru

Екатеринбургские грабители искали своих жертв в соцсетях

В Екатеринбурге трое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в серии имущественных преступлений в отношении девушек, с которыми они знакомились в социальных сетях.

Как сообщили Накануне.RU в СКР Свердловской области, в конце 2015 года ранее судимый 24-летний обвиняемый организовал преступную группу из трех человек.

Тщательно продумав сценарий преступлений, злоумышленники, используя персональную страницу одного из них в популярной социальной сети, познакомились с несколькими девушками. В отношении них обвиняемые совершили свое первое преступление, похитив у них сотовые телефоны.

В общей сложности на счету фигурантов одна кража, три грабежа и столько же разбойных нападения. Пострадавшими числятся 11 девушек в возрасте от 16 до 21 года.

Злоумышленники были задержаны 30 января 2016 года у торгово-развлекательного центра на улице Щербакова в Екатеринбурге, куда они прибыли в надежде познакомиться с новыми потерпевшими.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Единоросс" заявил, что осужденная за репост воспитательница еще легко отделалась
Министр труда пообещал увеличение зарплат
Полиция задержала стрелка из ночного клуба в Стамбуле
Советник Трампа назвал сроки улучшения отношений с Россией
СМИ: Чиновников заставят отчитываться о деятельности в интернете
CNN напомнил заявления Трампа о России до президентской гонки
Умер астронавт, последним ступавший на поверхность Луны
Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии
Спорт
«Спартак» объявил о трансфере Луиза Адриану Экс-игрок «Милана» подписал долгосрочный контракт с красно-белыми
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Жилье в Ленинградской области начало дорожать
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь