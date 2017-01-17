Екатеринбургские грабители искали своих жертв в соцсетях
В Екатеринбурге трое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в серии имущественных преступлений в отношении девушек, с которыми они знакомились в социальных сетях.
В Екатеринбурге трое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в серии имущественных преступлений в отношении девушек, с которыми они знакомились в социальных сетях.
Как сообщили Накануне.RU в СКР Свердловской области, в конце 2015 года ранее судимый 24-летний обвиняемый организовал преступную группу из трех человек.
Тщательно продумав сценарий преступлений, злоумышленники, используя персональную страницу одного из них в популярной социальной сети, познакомились с несколькими девушками. В отношении них обвиняемые совершили свое первое преступление, похитив у них сотовые телефоны.
В общей сложности на счету фигурантов одна кража, три грабежа и столько же разбойных нападения. Пострадавшими числятся 11 девушек в возрасте от 16 до 21 года.
Злоумышленники были задержаны 30 января 2016 года у