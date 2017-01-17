Останки человека нашли в сгоревшем автомобиле в Иркутской области
Заведено уголовное дело.
Заведено уголовное дело.
В Иркутской области задержаны подозреваемые в убийстве 52-летнего мужчины, останки которого нашли в сгоревшей машине. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказали в
На днях в лесу в районе 25 км трассы
Возбуждено уголовное дело. Обвиняемых на время следствия заключили под стражу.
Напомним, что недавно на улице в Приангарье нашли тело убитого мужчины, завернутое в ковер. Читайте подробности здесь >.
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