Останки человека нашли в сгоревшем автомобиле в Иркутской области

В Иркутской области задержаны подозреваемые в убийстве 52-летнего мужчины, останки которого нашли в сгоревшей машине. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказали в пресс-службе регионального СКР.

На днях в лесу в районе 25 км трассы Култук-Монды был обнаружен сгоревший автомобиль. В багажнике машины находились останки, принадлежащие мужчине. Вскоре были задержаны подозреваемые в убийстве. Ими оказались ранее судимые местные жители 26 и 30 лет. Они пояснили следователям, что мужчину убили ночью 7 января из-за того, что он им задолжал более 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемых на время следствия заключили под стражу.

Напомним, что недавно на улице в Приангарье нашли тело убитого мужчины, завернутое в ковер. Читайте подробности здесь >.

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