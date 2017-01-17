Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Специалисты рассказали о неожиданных признаках ума
Брат погибшего обратился к не пропустившей скорую женщине
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
Кэти Перри стала блондинкой
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом
Ученые объяснили, почему первенцы часто болеют
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
«Спартак» объявил о трансфере Луиза Адриану
Чудо-гол Овечкина вошёл в список лучших событий в истории НХЛ
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Жгучий красный перец продлевает жизнь
Врачи запустили саркастический флешмоб
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
12Юбилей Ренаты Литвиновой
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
04:52 (мск), источник: АиФ Иркутск

Останки человека нашли в сгоревшем автомобиле в Иркутской области

Заведено уголовное дело.

В Иркутской области задержаны подозреваемые в убийстве 52-летнего мужчины, останки которого нашли в сгоревшей машине. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказали в пресс-службе регионального СКР.

На днях в лесу в районе 25 км трассы Култук-Монды был обнаружен сгоревший автомобиль. В багажнике машины находились останки, принадлежащие мужчине. Вскоре были задержаны подозреваемые в убийстве. Ими оказались ранее судимые местные жители 26 и 30 лет. Они пояснили следователям, что мужчину убили ночью 7 января из-за того, что он им задолжал более 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемых на время следствия заключили под стражу.

Напомним, что недавно на улице в Приангарье нашли тело убитого мужчины, завернутое в ковер. Читайте подробности здесь >.

Наш оперативный Твиттер, дружеский Вконтакте и серьезный Фэйсбук. Подключайтесь!

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Куда деть ёлку после Нового года?
Советник Трампа обозначил сроки улучшения отношений с Россией
Полиция задержала стрелка из ночного клуба в Стамбуле
Ле Пен пообещала признать Крым частью России
Польша осталась недовольна ответом посольства РФ на ноту
CNN напомнил высказывания Трампа о России до президентской гонки
Умер астронавт, последним ступавший на поверхность Луны
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
«Спартак» объявил о трансфере Луиза Адриану Экс-игрок «Милана» подписал долгосрочный контракт с красно-белыми
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве В судах рассматривается уже более десяти однотипных дел
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь