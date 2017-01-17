Хабаровчанин обманул автолюбителя на 930 тысяч рублей

В полицию обратился автолюбитель. Он рассказал, что захотел купить внедорожник. Для этого мужчина связался с одной из городских фирм. Руководитель организации объяснил ему, что компания покупает автомобили в Японии и привозит их под заказ для клиентов. Потерпевший заинтересовался предложением и внес полную предоплату. По договору машину ему должны были доставить в течение месяца. Однако автомобиля потерпевший так и не дождался. Продавец сначала под различными предлогами переносил встречи, а потом исчез. Ущерб составил 930 тысяч рублей.

Дома у представителя фирмы полицейские обнаружили 530 тысяч рублей. Остальные средства злоумышленник успел потратить. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.