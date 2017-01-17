Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Курение в России и в мире: от чего нас хочет спасти Минздрав
Десятки женщин в Дагестане признались, что подверглись обрезанию
Ученые объяснили, почему первенцы часто болеют
Толкалина и Кончаловский расстались
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
Гандболисты сборной России вышли в 1/8 финала чемпионата мира
«Сент-Этьен» обратится в ФИФА из-за трансфера Молло в «Зенит»
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
Красная волчанка не дает американке выходить из дома
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
12Юбилей Ренаты Литвиновой
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
04:40 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пожилой инвалид погиб во время пожара в деревянном доме в Усть-Куте

В Усть-Куте произошел пожар в двухквартирном брусовом доме, причиной которого могло стать неосторожное обращение с огнем.

Пожилой мужчина-инвалид погиб на пожаре в Усть-Куте. Как 16 января 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, пожар в двухквартирном брусовом доме начался рано утром. К месту пожара были направлены силы отдельного поста пожарно-спасательной части № 30. На момент прибытия первого пожарного подразделения произошло частичное обрушение кровли над одной из квартир. Соседи сообщили, что в горящей квартире может находиться её хозяин — 62-летний мужчина-инвалид.

Во время разборки и проливки места пожара под обрушившимися конструкциями на полу веранды был обнаружен погибший. В результате пожара половина дома, на которой произошел пожар, сгорела, повреждена кровля соседней квартиры. Точная причина пожара в настоящее время устанавливается дознавателями. По предварительной версии, это могло быть неосторожное обращение с огнём самим погибшим, поскольку, по словам соседей, мужчина часто допускал нарушения правил пожарной безопасности при обращении с огнём прямо в доме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Советник Трампа обозначил сроки улучшения отношений с Россией
Полиция задержала стрелка из ночного клуба в Стамбуле
Ле Пен пообещала признать Крым частью России
Польша осталась недовольна ответом посольства РФ на ноту
CNN напомнил высказывания Трампа о России до президентской гонки
Умер астронавт, последним ступавший на поверхность Луны
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
«Спартак» объявил о трансфере Луиза Адриану Экс-игрок «Милана» подписал долгосрочный контракт с красно-белыми
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь