Пожилой инвалид погиб во время пожара в деревянном доме в Усть-Куте

Пожилой мужчина-инвалид погиб на пожаре в Усть-Куте. Как 16 января 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, пожар в двухквартирном брусовом доме начался рано утром. К месту пожара были направлены силы отдельного поста пожарно-спасательной части № 30. На момент прибытия первого пожарного подразделения произошло частичное обрушение кровли над одной из квартир. Соседи сообщили, что в горящей квартире может находиться её хозяин — 62-летний мужчина-инвалид.

Во время разборки и проливки места пожара под обрушившимися конструкциями на полу веранды был обнаружен погибший. В результате пожара половина дома, на которой произошел пожар, сгорела, повреждена кровля соседней квартиры. Точная причина пожара в настоящее время устанавливается дознавателями. По предварительной версии, это могло быть неосторожное обращение с огнём самим погибшим, поскольку, по словам соседей, мужчина часто допускал нарушения правил пожарной безопасности при обращении с огнём прямо в доме.