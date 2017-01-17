Пожилой инвалид погиб во время пожара в деревянном доме в Усть-Куте
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Пожилой
Во время разборки и проливки места пожара под обрушившимися конструкциями на полу веранды был обнаружен погибший. В результате пожара половина дома, на которой произошел пожар, сгорела, повреждена кровля соседней квартиры. Точная причина пожара в настоящее время устанавливается дознавателями. По предварительной версии, это могло быть неосторожное обращение с огнём самим погибшим, поскольку, по словам соседей, мужчина часто допускал нарушения правил пожарной безопасности при обращении с огнём прямо в доме.