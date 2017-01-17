Житель Емельяново засудил врачей за смерть 10-месячного сына

Житель Емельяново отсудил компенсацию у врачей за позднюю госпитализацию сына. Из-за врачебной ошибки 10-месячный мальчик скончался в течение двух дней. Материалы гражданского дела опубликованы на официальном сайте краевого суда.

Суд рассматривал дело больше двух лет. Еще в ноябре 2014 года родители вызвали скорую своему ребенку. У мальчика поднялась высокая температура. Сначала врач поставил ему диагноз ОРВИ, но в срочной госпитализации мальчика медики отказали.

На следующий день заболевшего ребенка все же увезли в Емельяновскую районную больницу. Там дежурный педиатр диагностировал «афтозный стоматит», назначил лечение и рекомендовал обратиться к педиатру по месту жительства.

После этого состояние мальчика ухудшилось и его срочно доставили в Красноярск. Уже в реанимации он впал в кому и больше не приходил в себя.

Отец семьи посчитал, что в смерти сына виноваты врачи, которые не уделили мальчику должного внимания и вовремя не отвезли его в больницу. Судья, в свою очередь, постановил, что «ошибки врачей выразились в поздней госпитализации, поскольку ребенок не был вовремя определен в стационар». Допущенные недостатки не были причиной смерти младенца, но способствовали утяжелению заболевания.

В результате суд поставил взыскать с Емельяновской районной больницы 200 тыс. рублей компенсации морального вреда. Медики попытались обжаловать решение, но суд оставил его без изменений.