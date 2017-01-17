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05:17 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сотрудник службы судебных приставов пропал в Хабаровске в канун Нового года

По словам родственников, в последний раз мужчина выходил на связь 30 декабря.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 января, AmurMedia.

Сотрудник службы судебных приставов 1972 года рождения внезапно пропал в Хабаровске накануне Нового Года, оставив дома сотовый телефон, часы, паспорт, ключи от автомобиля и гаража. Уже более двух недель о местонахождении мужчины ничего неизвестно, сообщила корр. ИА AmurMedia племянница пропавшего Екатерина.

По словам родственницы 45-летний Эдуард Зализко пропал за две недели до своего юбилея. Как сообщила Екатерина, мама мужчины на тот момент находилась в больнице.

— Бабушка находилась в реанимации, и в силу её тяжелого состояния посещения были запрещены. Дядя в телефонном разговоре выразил желание навестить её, но узнав о запрете сказал, что заедет позже. С этого момента мы с ним не виделись и не разговаривали, — сообщила Екатерина.

Пропавший Эдуард Зализко работал в службе судебных приставов в Хабаровске, постоянно проживал с родителями, не имел врагов, и ранее никогда не пропадал из поля зрения родственников.

Как отметила племянница пропавшего, вместе с мужчиной из квартиры исчезли планшетный компьютер, водительское удостоверение и зарплатная пластиковая карта. Но при этом сотовый телефон, часы, паспорт, ключи от автомобиля и гаража были найдены дома у пропавшего.

Родственники мужчины подали заявление в полицию о пропаже человека. В то же время, по словам Екатерины, они не обращались за помощью в волонтёрские организации города.

Приметы: мужчина, 45 лет, высокого роста, голубоглазый. Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Зализко Эдуарда Григорьевича, родственники просят звонить по телефону 8−924−206−83−93, Екатерина.

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