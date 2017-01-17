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06:06 (мск), источник: РИА Новости

Ветеринары из Москвы будут оперировать раненого в Приморье тигренка

Лучшие ветеринары Приморья и Москвы будут оперировать тигренка, которого неизвестные ранили в голову в Пожарском районе края, сообщает администрация региона. В пятницу, 13 января, в Пожарском районе Приморского края был обнаружен раненый тигренок, его доставили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где сейчас ветеринары борются за его жизнь.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 17 янв — РИА Новости. Лучшие ветеринары Приморья и Москвы будут оперировать тигренка, которого неизвестные ранили в голову в Пожарском районе края, сообщает администрация региона.

В пятницу, 13 января, в Пожарском районе Приморского края был обнаружен раненый тигренок, его доставили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где сейчас ветеринары борются за его жизнь. Полиция возбудила уголовное дело. За достоверную информацию об обстоятельствах инцидента экологи назначили награду в 150 тысяч рублей.

«Состояние раненого преступниками тигренка остается стабильно-тяжелым… Как сообщили в департаменте охотничьего надзора Приморья, серьезное ранение пока не позволяет ветеринарам оперировать животное. В пятницу, 20 января, в реабилитационном центре в селе Алексеевка соберутся лучшие ветеринары края и Москвы. Им предстоит решить, возможна ли в этот день операция краснокнижного зверя», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, пуля попала тигренку в голову и прошла навылет. Сейчас ему делают уколы антибиотиков, чтобы снять опухоль.

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