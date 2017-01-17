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06:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В подвале на ул. Коммунальной нашли тело мужчины

Личность погибшего сейчас устанавливается.

В Красноярске в подвале жилого дома по ул. Коммунальной обнаружили тело мужчины. Помощь в извлечении трупа оказывали спасатели. Информацию о происшествии появилась 17 января в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».

Работников МЧС вызвали полицейские. Прибывшие на место спасатели вытащили тело неустановленного мужчины и передали его правоохранителям. Отмечается, что сейчас сотрудники отдела дознания выясняют личность погибшего. Других подробностей случившегося в сообщении ведомства нет.

Напомним, 14 января во дворе дома № 28 на пр. Металлургов местные жители обнаружили тело 60-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. В СК уже завели уголовное дело по статье «убийство». Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

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