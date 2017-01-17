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06:39 (мск), источник: Губерния онлайн

В серьезную аварию попала хабаровская семья

Забуксовав на перекрестке, водитель подставил свою машину под удар.

Источник: Губерния онлайн

В автомобильной аварии в центре Хабаровска пострадал водитель «Сузуки Солио» и двое его детей, сообщает портал «Губерния». Мужчина 1981 года рождения вместе с дочерьми ехал домой.

Шофер двигался по Ленина со стороны «Дальэнергомаша». На перекрестке с улицей Постышева он собирался повернуть налево. Автолюбителю горел зеленый сигнал светофора, встречные машины виднелись только вдалеке. Приступая к маневру, хабаровчанин не учел одного — погодных условий. Из-за сильного снегопада «Сузуки» забуксовал на дороге.

Через пару мгновений, когда «Солио» вырвался из ловушки, в его малолитражку врезался «Фольксваген Тигуан». От удара малолитражную машину развернуло и выбросило в пешеходную зону.

Водителя и двух девочек шести и восьми лет доставили в больницу. Водитель «Сузуки» своей вины не отрицал.

Второй шофер в ДТП не пострадал. Версию своего оппонента относительно причины столкновения он полностью подтвердил и дополнил еще одной деталью. Оказывается, в этой аварии была и третья сторона — пешеход.

«Здесь проходила девушка, и когда мы с этой машиной летели, я думал, что мы ее задавим. Ее на самом деле сбили — я так и не понял, эта машина или моя. Когда я вышел, оказалось, что она несла маленького ребенка. Девушка встала, отряхнулась, убежала, но потом вернулась. Оказалось, что с ней все в порядке, только куртку порвала», — рассказал водитель «Фольксвагена».

Детей в «Сузуки» от серьезных травм уберегли детские кресла. Обе девочки, как и глава семейства, отделались ушибами.

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