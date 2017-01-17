Иностранка проведет 3 года в колонии за подкуп полицейского

В сентябре 2015 года жительница ближнего зарубежья Жамиля Эминова через жителя Новосибирска попыталась подкупить сотрудника миграционной службы. С его помощью она надеялась решить вопрос о снятии запрета на въезд в Российскую Федерацию для своего соотечественника.

Об этом стало известно сотрудникам ФСБ. Дальнейшая операция по задержанию нарушительницы проходила под их непосредственным контролем.

— При передаче денежных средств в сумме 200 тысяч рублей через посредника указанная гражданка была задержана оперативными сотрудниками УФСБ с поличным. Следственным управлением Следственного комитета РФ по Новосибирской области в отношении Жамили Эминовой возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело ст. 291 УК РФ «Дача взятки», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По решению Дзержинского районного суда женщину приговорили к 3 годам колонии общего режима и штрафу 6 млн рублей.

По данным Новосибирскстата, за декабрь 2016 года количество мигрантов, устремившихся в Новосибирск в поисках работы, увеличилось. Люди уверены, что здесь проще найти работу во время кризиса. Прирост населения в регионе за 9 месяцев 2016 года составил 8210 человек, в то время как в среднем по СФО фиксируется убыль 7915 человек.