Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Жгучий красный перец продлевает жизнь
Реакция Пескова на гибель пациента из-за блокирования скорой
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Толкалина и Кончаловский расстались
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
«Спартак» объявил о трансфере Луиза Адриану
Чудо-гол Овечкина вошёл в список лучших событий в истории НХЛ
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Специалисты рассказали о неожиданных признаках ума
Курение в России и в мире: от чего нас хочет спасти Минздрав
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
15Второй зимний Московский Велопарад
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Рождество Христово в городах России
07:21 (мск), источник: VN.RU

Иностранка проведет 3 года в колонии за подкуп полицейского

К трем годам колонии общего режима и многомиллионному штрафу приговорил суд гражданку ближнего зарубежья за попытку подкупить сотрудника миграционной службы Новосибирской области.

В сентябре 2015 года жительница ближнего зарубежья Жамиля Эминова через жителя Новосибирска попыталась подкупить сотрудника миграционной службы. С его помощью она надеялась решить вопрос о снятии запрета на въезд в Российскую Федерацию для своего соотечественника.

Об этом стало известно сотрудникам ФСБ. Дальнейшая операция по задержанию нарушительницы проходила под их непосредственным контролем.

— При передаче денежных средств в сумме 200 тысяч рублей через посредника указанная гражданка была задержана оперативными сотрудниками УФСБ с поличным. Следственным управлением Следственного комитета РФ по Новосибирской области в отношении Жамили Эминовой возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело ст. 291 УК РФ «Дача взятки», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По решению Дзержинского районного суда женщину приговорили к 3 годам колонии общего режима и штрафу 6 млн рублей.

По данным Новосибирскстата, за декабрь 2016 года количество мигрантов, устремившихся в Новосибирск в поисках работы, увеличилось. Люди уверены, что здесь проще найти работу во время кризиса. Прирост населения в регионе за 9 месяцев 2016 года составил 8210 человек, в то время как в среднем по СФО фиксируется убыль 7915 человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Суд поделил совместно нажитых мейн-кунов между экс-возлюбленными
Советник Трампа обозначил сроки улучшения отношений с Россией
Полиция задержала стрелка из ночного клуба в Стамбуле
Топилин пообещал увеличение зарплат в 2017 году
Польша осталась недовольна ответом посольства РФ на ноту
CNN напомнил заявления Трампа о России до президентской гонки
Умер астронавт, последним ступавший на поверхность Луны
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
«Спартак» объявил о трансфере Луиза Адриану Экс-игрок «Милана» подписал долгосрочный контракт с красно-белыми
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Как быстро и просто преобразить интерьер
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь