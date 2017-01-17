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08:37 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске наркотики прятали в картофель

Два наркодилера по ходатайству следователя заключены под стражу.

Следственным отделом по расследованию наркопреступлений Следственного управления УМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Омска, 22 и 29 лет, по факту покушения на сбыт наркотического средства в крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в полиции, во время задержания одного из омичей при личном досмотре было изъято 13 граммов так называемой «соли», то есть синтетического наркотика. При отслеживании маршрута передвижения второго соучастника был обнаружен оставленный им пакет с приготовленными к раскладке дозами аналогичного наркотика.

В ходе допроса задержанных следователем установлено, что 29-летний омич получал партии наркотиков от неизвестного лица через тайники, адреса которых сообщались ему через Интернет. Крупную партию он делил на мелкие, и отдавал 22-летнему приятелю для фасовки по дозам и установки тайников-закладок. Для маскировки соучастники использовали сырой картофель, внутрь которого закладывали расфасованные дозы.

Учитывая, что фигуранты совершили преступление, относящееся к категории особо тяжких, по ходатайству следователя суд решил заключить их под стражу.

За покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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