В Омске наркотики прятали в картофель
Два наркодилера по ходатайству следователя заключены под стражу.
Два наркодилера по ходатайству следователя заключены под стражу.
Следственным отделом по расследованию наркопреступлений Следственного управления УМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Омска, 22 и 29 лет, по факту покушения на сбыт наркотического средства в крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщили в полиции, во время задержания одного из омичей при личном досмотре было изъято 13 граммов так называемой «соли», то есть синтетического наркотика. При отслеживании маршрута передвижения второго соучастника был обнаружен оставленный им пакет с приготовленными к раскладке дозами аналогичного наркотика.
В ходе допроса задержанных следователем установлено, что 29-летний омич получал партии наркотиков от неизвестного лица через тайники, адреса которых сообщались ему через Интернет. Крупную партию он делил на мелкие, и отдавал 22-летнему приятелю для фасовки по дозам и установки
Учитывая, что фигуранты совершили преступление, относящееся к категории особо тяжких, по ходатайству следователя суд решил заключить их под стражу.
За покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.