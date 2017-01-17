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06:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Из-за доверчивости хабаровчанка лишилась 18 тысяч рублей

В Хабаровске обокрали местную жительницу. К потерпевшей на улице подошла незнакомка.

Злоумышленница попросила у женщины телефон, чтобы вызвать такси. Потерпевшая решила помочь девушке и одолжила ей гаджет. Фигурантка с помощью мобильного банка успела перевести на свой счет 18 тысяч рублей. Пропажу денег потерпевшая обнаружила, когда пришла домой.

21-летняя злоумышленница призналась, что потратила деньги на личные нужды. Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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