Из-за доверчивости хабаровчанка лишилась 18 тысяч рублей

Злоумышленница попросила у женщины телефон, чтобы вызвать такси. Потерпевшая решила помочь девушке и одолжила ей гаджет. Фигурантка с помощью мобильного банка успела перевести на свой счет 18 тысяч рублей. Пропажу денег потерпевшая обнаружила, когда пришла домой.

21-летняя злоумышленница призналась, что потратила деньги на личные нужды. Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.