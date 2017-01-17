Ожидающих выплаты пенсионеров обманывают мошенники

Новая уловка мошенников. Аферисты обманывают пенсионеров, которым полагается выплата в 5 тыс. рублей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Злоумышленники представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Просят доверчивых южноуральцев сообщить им реквизиты своей банковской карты и снимают все накопления. Такая мошенническая схема действует уже в ряде российских городов. В Пенсионном фонде уточняют: для получения единовременной выплаты не требуется заявление, сотрудники фонда не ходят по квартирам, не рассылают электронных писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке и не просят банковских данных. Выплата осуществляется автоматически.