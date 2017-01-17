Травмированного на горке мальчика перевезли в Челябинск

Опасный спуск. В Миассе, на Ильменском хребте подросток скатился с горы и врезался в дерево. От сильного ушиба ребенок потерял сознание. Друзья и очевидцы вызвали скорую. Оказалось, у мальчика открытая черепно-мозговая травма, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Мы оказали первичную помощь, противошоковые мероприятия, обезболивание. То есть все, что мы могли, здесь сделали», — комментирует Сергей Сахаров, заместитель главного врача Миасской горбольницы № 2.

Сейчас ребенка перевезли в детскую областную больницу Челябинска.