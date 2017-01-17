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06:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Организованная банда из Хабаровска продала жителям ДФО 27 «распилов» на 12 млн рублей

Подельники осуществляли свою деятельность, соблюдая строгую конспирацию.

Хабаровск, 17 января, AmurMedia.

В Хабаровске направлено в суд уголовное дело по фактам мошенничеств, совершённых организованной группой, занимавшейся продажей неликвидных автомобилей. За несколько месяцев подельники продали жителям Дальнего востока 27 иномарок общей стоимостью более 12 миллионов рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс— службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В декабре 2015 года в хабаровскую полицию обратилась девушка, которая сообщила, что неизвестные путём обмана продали ей автомобиль за 430 тысяч рублей по поддельным документам. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали организованную группу, причастную к совершению 27 аналогичных эпизодов. В ее состав вошли трое хабаровчан.

Организатором группы выступил безработный 33-летний житель краевого центра. Мужчина категорически отрицал легальные заработки. Средства для существования он решил зарабатывать криминальным способом. Для этого разработал противоправную схему продажи нелегальных автомобилей. Подозреваемый приобретал транспортное средство, привезённое из-за границы на запчасти, нелегально изготавливал паспорт транспортного средства, подавал объявление о продаже автомобиля на интернет-сайт.

К совершению преступлений он привлек двоих своих приятелей 22 и 30 лет, закупал им средства связи и подбирал подходящие автомобили. Кроме того, именно организатор четко распределил роли для каждого из участников, выплачивал им денежное вознаграждение и решал, какие машины они будут продавать.

Все подельники осуществляли противоправную деятельность, соблюдая строгую конспирацию. К примеру, они использовали сим-карты, оформленные на сторонних лиц.

В ходе спланированной операции все трое подельников были задержаны стражами правопорядка. Предварительным следствием установлена причастность фигурантов к совершению двадцати семи эпизодов мошенничества, связанных с продажей автомобилей. Общий ущерб потерпевших составил более 12 миллионов рублей. Также в ходе следствия был проведен комплекс различных экспертиз, подтверждающих причастность подозреваемых к совершению преступлений.

Потерпевшими в данном уголовном деле фигурируют жители Сахалинской области, Еврейской Автономной области и Хабаровского края.

Следственным управлением УМВД России по Хабаровскому краю уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы.

До вынесения приговора обвиняемые будут находиться под стражей.

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