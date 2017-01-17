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07:06 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Седан врезался в полную маршрутку в Новосибирске

Серьезных травм никто не получил.

Утром во вторник произошло столкновение легкового автомобиля с маршрутным такси, полным пассажиров.

Как сообщает подписчик группы службы эвакуации «АСТ-54», он ехал по улице Ипподромской на маршрутке № 11, когда на перекресток с улицей Военной «вылетел» седан и врезался в бок наполненного транспортного средства. По словам очевидца, водитель иномарки пытался проскочить на красный свет. В результате происшествия никто серьезно не пострадал, некоторые пассажиры получили ушибы.

Кроме того, сегодня утром произошло еще одно ДТП с участием общественного транспорта. На перекрестке улиц Блюхера и Геодезическая водитель седана столкнулся с трамваем № 18, что спровоцировало серьезные пробки в обоих направлениях.

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