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06:55 (мск), источник: Om1.ru

У бывшего замначальника омского УМВД Клевакина арестовали пять айпадов

Имущество осуждённого за взятку полковника могут продать, если он не выплатит штраф добровольно.

В пятницу, 13 января, Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор Сергею Клевакину, бывшему заместителю начальника УМВД по Омской области. Как сообщил Om1.ru региональный следственный комитет, полковника внутренней службы наказали не только лишением свободы, но и деньгами. Он должен будет выплатить государству уголовный штраф в 500 тысяч рублей и сумму взятки — четыре миллиона.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области:

 — По приговору суда конфискации в доход государства подлежат четыре миллиона рублей, полученных в виде взятки. В ходе следствия было арестовано имущество Клевакина (гараж, автомобиль «Фольксваген», пять айпадов — планшетных компьютеров) — на сумму около двух миллионов рублей. Если при реализации имущества будет получено недостаточно денежных средств, то Клевакин станет платить по исполнительному листу и штраф, и четыре миллиона рублей (в случае, если не погасит этот долг добровольно).

Напомним, что Сергея Клевакина приговорили к четырём годам колонии строгого режима за взятку, полученную от бизнесмена Виктора Медведовского. Обвинение в махинациях на ведомственном аукционе суд не поддержал. Приговор в законную силу ещё не вступил. Вероятнее всего, его будут обжаловать обе стороны: прокуратура изначально предъявляла Клевакину обвинение по двум уголовным статьям и требовала более сурового наказания, а сам полковник твердит о своей невиновности и об оговоре со стороны Медведовского.

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