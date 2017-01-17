У бывшего замначальника омского УМВД Клевакина арестовали пять айпадов
Имущество осуждённого за взятку полковника могут продать, если он не выплатит штраф добровольно.
Имущество осуждённого за взятку полковника могут продать, если он не выплатит штраф добровольно.
В пятницу, 13 января, Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор Сергею Клевакину, бывшему заместителю начальника УМВД по Омской области. Как сообщил Om1.ru региональный следственный комитет, полковника внутренней службы наказали не только лишением свободы, но и деньгами. Он должен будет выплатить государству уголовный штраф в 500 тысяч рублей и сумму взятки — четыре миллиона.
Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области:
— По приговору суда конфискации в доход государства подлежат четыре миллиона рублей, полученных в виде взятки. В ходе следствия было арестовано имущество Клевакина (гараж, автомобиль «Фольксваген», пять айпадов — планшетных компьютеров) — на сумму около двух миллионов рублей. Если при реализации имущества будет получено недостаточно денежных средств, то Клевакин станет платить по исполнительному листу и штраф, и четыре миллиона рублей (в случае, если не погасит этот долг добровольно).
Напомним, что Сергея Клевакина приговорили к четырём годам колонии строгого режима за взятку, полученную от бизнесмена Виктора Медведовского. Обвинение в махинациях на ведомственном аукционе суд не поддержал. Приговор в законную силу ещё не вступил. Вероятнее всего, его будут обжаловать обе стороны: прокуратура изначально предъявляла Клевакину обвинение по двум уголовным статьям и требовала более сурового наказания, а сам полковник твердит о своей невиновности и об оговоре со стороны Медведовского.