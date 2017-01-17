Несколько самолетов не смогли вовремя вылететь из Алматы, сообщает Tengrinews.kz.

На официальной странице Международного аэропорта Алматы в Facebook размещена информация о задержке рейсов. По состоянию на утро 16 января в аэропорту Алматы задержаны следующие рейсы: Алматы-Шымкент. Причиной названы метеоусловия в Шымкенте; Алматы-Усть-Каменогорск также задерживается из-за погодных условий в ВКО; Алматы-Киев (ожидание транзитных пассажиров); Алматы-Уральск (замена воздушного судна по техническим причинам); Алматы-Усть-Каменогорск (замена воздушного судна по техническим причине); Алматы-Семей (позднее прибытие самолета); Алматы-Караганда (замена воздушного судна по техническим причинам); Алматы-Актау (техническая причина); Алматы-Москва (позднее прибытие самолета); Алматы-Шымкент (метеоусловия в Шымкенте); Отменен рейс сообщением Алматы-Астана-Алматы.