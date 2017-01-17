Несколько самолетов не смогли вовремя вылететь из Алматы
Причиной задержек стали погодные условия и технические причины.
Причиной задержек стали погодные условия и технические причины.
Несколько самолетов не смогли вовремя вылететь из Алматы, сообщает Tengrinews.kz.
На официальной странице Международного аэропорта Алматы в Facebook размещена информация о задержке рейсов. По состоянию на утро 16 января в аэропорту Алматы задержаны следующие рейсы:
«В настоящий момент в аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 120 метров, горизонтальная 1400 метров. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет», — отмечается в информации на странице Международного аэропорта.