Новосибирские бомжи обокрали мастера, пустившего их поесть и погреться

Новосибирские бомжи обокрали железнодорожника, пустившего их поесть и погреться, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

На станции «Новосибирск-Южный» работник РЖД разрешил пообедать двум бездомным в станционной инструментальной кладовой. Мужчины 31 и 45 лет в тот момент проводили работы по расчистке станции от снега и замерзли. Бездомные работники на обеде украли 4 отвертки, пассатижи, разводные клещи и четыре струбцины для восстановления бесстыкового пути. После работы бездомные зашли в пункт приема отработанных аккумуляторов, где им удалось сдать струбцины всего за 200 рублей, а на вырученные деньги купить выпивку.

Полиция быстро нашла подозреваемых — после употребления алкоголя они вернулись в социальную гостиницу, где временно проживают. .

По ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража) бездомным грозит до 5 лет лишения свободы. Материальный ущерб от их действий составил почти 3 000 рублей.