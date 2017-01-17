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07:56 (мск), источник: dostup1.ru

Депутата осудят за кражу 19 плит от дороги под Бредами

Предприимчивый народный избранник погрузил ж/б конструкции к себе в УАЗ и поехал домой.

Источник: Reuters

Депутат из Карталинского района (Челябинская область) предстанет перед судом за хищение 19 ж/б плит, защищавших дорогу от размытия в Брединском районе, — народный избранник погрузил конструкции себе в автомобиль и поехал домой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в июле 2016 года на 6-м километре автодороги Могутовский — Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды. Поздно вечером депутат возвращался в село Неплюевка домой, но заметил на обочине железобетонные плиты, которые могли бы ему пригодиться. Остановившись, народный избранник погрузил конструкции себе в УАЗ и продолжил путь.

Довезти похищенное до дома депутат не успел, так как его остановили сотрудники ГИБДД. Им мужчина пояснил, что купил плиты на трассе у незнакомцев. Тем не менее, выяснилось, что конструкции принадлежали на праве оперативного управления Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Плиты предназначались для укрепления кюветов для отведения ливневых потоков воды в целях предотвращения размытия дорожного полотна и исключения возможности его обрушения. Их стоимость составила около 10 тыс. рублей. Вину в совершении преступления народный избранник не признал», — рассказали в прокуратуре Брединского района.

В отношении мужчины утверждено обвинительное заключение по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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