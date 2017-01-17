Автосервис полыхает на улице Шевчука в Хабаровске

Хабаровск, 17 января, AmurMedia.

Горит популярный среди владельцев машин автосервис «555» на улице Шевчука в Хабаровске. На место происшествия выехали пожарные расчеты. Подробности происшествия в настоящее время уточняются, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Сообщение о возгорании в автосервисе появилось в популярной хабаровской группе социальной сети Instagram. Информацию о том, что по этому адресу выехали пожарные расчеты, подтвердили и в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«Сгорел что ли???», «Когда это случилось?», «Сейчас случается», — сообщение о возгорании вызвало в соцсети настоящий переполох.

В настоящее время масштаб и подробности возгорания уточняются.