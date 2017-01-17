В приемной депутата «Единой России» в Новосибирске произошел пожар

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Пожар произошел в ночь на 17 января в Новосибирске в приемной депутата Алексея Андреева, представляющего в Законодательном собрании Новосибирской области «Единую Россию». Предварительная причина пожара — поджог. На месте обнаружена бутылка с горючим веществом, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«На полу была обнаружена оплавленная пластиковая бутылка с характерным запахом горючей жидкости, на основании чего сделано предположение о поджоге», — сказал собеседник агентства.

17 января в 02:57 местного времени (16 января в 22:57 мск) поступило сообщение о пожаре в трехэтажном административном здании по адресу: Улица 40 лет Комсомола, 52. Открытое горение было ликвидировано в 03:17 местного времени, полностью пожар потушен в 03:50. В одном из помещений площадью около 12 кв. метров огнем была повреждена мебель, оргтехника и оконная рама. Погибших и травмированных нет.

В региональном отделении «Единой России» ТАСС подтвердили, что в указанном помещении находится общественная приемная депутата Андреева, дальнейшая информация уточняется.

Ранее приемную Андреева по этому же адресу поджигали уже дважды — в мае и декабре 2014 года. Тогда в окно приемной неизвестные забрасывали бутылки с зажигательной смесью, но пожар удавалось оперативно потушить. Полиция проводила по этому поводу проверку, однако о задержании поджигателей не сообщалось.